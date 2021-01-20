МИД и представительство президента в Крыму передали в СНБО стратегию деоккупации полуострова

20 января, 2021, 21:27

Министерство иностранных дел Украины совместно с постоянным представительством президента Украины в АРК направили стратегию деоккупации Крыму в Совет нацбезопасности и обороны

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар во время слушаний в комитете в Верховной Раде, передают Крым.Реалии

"Мы вместе с постоянным представительством президента в АРК инициировали разработку своих частей стратегии деоккупации и, синхронизируя с правительством и профильным министерством временно оккупированных территорий, отправили на рассмотрение СНБО. Мы ожидаем, что в символические даты 26 февраля у нас будет тематическое заседание СНБО и принятие подобной стратегии", - сказала она.

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