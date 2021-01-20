МИД и представительство президента в Крыму передали в СНБО стратегию деоккупации полуострова
20 января, 2021, 21:27
Министерство иностранных дел Украины совместно с постоянным представительством президента Украины в АРК направили стратегию деоккупации Крыму в Совет нацбезопасности и обороны
Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар во время слушаний в комитете в Верховной Раде, передают Крым.Реалии
"Мы вместе с постоянным представительством президента в АРК инициировали разработку своих частей стратегии деоккупации и, синхронизируя с правительством и профильным министерством временно оккупированных территорий, отправили на рассмотрение СНБО. Мы ожидаем, что в символические даты 26 февраля у нас будет тематическое заседание СНБО и принятие подобной стратегии", - сказала она.
Читайте также: Кабмин одобрил новую стратегию военной безопасности Украины
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-