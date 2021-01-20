Марафон в 20-градусную стужу завершился обморожениями у лыжников, нескольким грозит ампутация
Об этом сообщает NRK .
После гонки на 60 км в Швейцарии, которая состоялась 17 января, лыжники начали выкладывать в соцсети фото с пузырями на руках и ногах, которые образуются при второй стадии обморожения.
Некоторые участники марафона оказались в больнице, двум грозит ампутация пальцев.
В частности, у шведского лыжника Михаэля Еклефа развился некроз, он может потерять палец на ноге.
"В голове много мыслей. Главная - что будет, если я потеряю палец. Врачи говорят, что не знают, смогут сохранить его. Возможно, он загниет. Время покажет. Если я его не упущу, будет хорошо. Сейчас я чувствую сильную боль и даже не могу надеть обувь ", - сказал Еклеф.
Немцу Патрику Оттилингеру могут ампутировать два пальца на руке.
"Я не чувствую их, один из пальцев синий. Врачи сказали: единственное, что я могу сейчас сделать - стараться их отогреть и немного активизировать. И верить, что в конце концов они вернутся к жизни", - сказал Оттилингер.
Тяжелые обморожения также получил француз Томас Жоли. У него диагностировали обморожение четырех пальцев третьей степени и одного - второго.
"Врачи говорят, я больше не смогу кататься на лыжах в этом сезоне. Трое из нас в больнице. Я считаю, что решение о проведении гонки было неправильным. Это подвергло нас опасности. Чувствовать пальцы я перестал сразу после старта, а после 50 км заболела голова. Меня вырвало, из гонки пришлось сойти ", - рассказал Жоли.
В больницу также попал серебряный призер гонки норвежец Андреас Нюгорд, который является лидером общего зачета марафонской серии Ski Classics, в которую входит марафон Ла Диагонела.
По правилам серии Ski Classics организаторы могут перенести гонку или внести изменения в формат ее проведения при температуре ниже минус 25.
Соревнования выиграли шведы Оскар Кардин и Йенни Ларссон.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-