Марафон в 20-градусную стужу завершился обморожениями у лыжников, нескольким грозит ампутация

20 января, 2021, 13:25

Участники марафона, который проходил в Швейцарии при 20-градусном морозе, получили обморожения, нескольким лыжникам грозит ампутация

Об этом сообщает NRK .

После гонки на 60 км в Швейцарии, которая состоялась 17 января, лыжники начали выкладывать в соцсети фото с пузырями на руках и ногах, которые образуются при второй стадии обморожения.

Некоторые участники марафона оказались в больнице, двум грозит ампутация пальцев.

В частности, у шведского лыжника Михаэля Еклефа развился некроз, он может потерять палец на ноге.

"В голове много мыслей. Главная - что будет, если я потеряю палец. Врачи говорят, что не знают, смогут сохранить его. Возможно, он загниет. Время покажет. Если я его не упущу, будет хорошо. Сейчас я чувствую сильную боль и даже не могу надеть обувь ", - сказал Еклеф.

Немцу Патрику Оттилингеру могут ампутировать два пальца на руке.

"Я не чувствую их, один из пальцев синий. Врачи сказали: единственное, что я могу сейчас сделать - стараться их отогреть и немного активизировать. И верить, что в конце концов они вернутся к жизни", - сказал Оттилингер.

Тяжелые обморожения также получил француз Томас Жоли. У него диагностировали обморожение четырех пальцев третьей степени и одного - второго.

"Врачи говорят, я больше не смогу кататься на лыжах в этом сезоне. Трое из нас в больнице. Я считаю, что решение о проведении гонки было неправильным. Это подвергло нас опасности. Чувствовать пальцы я перестал сразу после старта, а после 50 км заболела голова. Меня вырвало, из гонки пришлось сойти ", - рассказал Жоли.

В больницу также попал серебряный призер гонки норвежец Андреас Нюгорд, который является лидером общего зачета марафонской серии Ski Classics, в которую входит марафон Ла Диагонела.

По правилам серии Ski Classics организаторы могут перенести гонку или внести изменения в формат ее проведения при температуре ниже минус 25.

Соревнования выиграли шведы Оскар Кардин и Йенни Ларссон.

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