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Ляшко: Вакцинированных от коронавируса будут заносить в специальную базу данных


фото: МОЗ
Вакцинированных от коронавируса украинцев будут заносить в специальную базу данных, на основе которой затем будут выдавать справки

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Украина 24 .

По словам Ляшко, когда на международном уровне введут паспорта вакцинации, такая база данных позволит быстро выдавать справки о прививках.

Заместитель Степанова также говорит, что власть будет делать все возможное, чтобы украинцы бесплатно получили две дозы вакцины.

"На первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации на деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодии 2021, но и то не факт ", - сказал Ляшко.

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