Ляшко: Вакцинированных от коронавируса будут заносить в специальную базу данных
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Украина 24 .
По словам Ляшко, когда на международном уровне введут паспорта вакцинации, такая база данных позволит быстро выдавать справки о прививках.
Заместитель Степанова также говорит, что власть будет делать все возможное, чтобы украинцы бесплатно получили две дозы вакцины.
"На первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации на деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодии 2021, но и то не факт ", - сказал Ляшко.
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