Легендарный игрок "Манчестер Сити" может стать играющим тренером клуба УПЛ
Об этом сообщает sport.ua.
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Туре, заявил, что ивуариец без проблем может быть играющим тренером.
"Мы договорились довольно быстро. Что в Украине хорошо, так это то, что практически все клубы - частные. Гельзин хорошо понимает, что иметь такого специалиста в штабе - это хорошо, много клубов хотели бы этого. Яя будет учиться там, чтобы получить тренерскую лицензию и будет работать в Киеве. Он приходит как тренер, хотя, я думаю, что он без проблем может быть играющим тренером. Образно говоря, посмотрите, Селезнев же играет? Я думаю, что Яя Туре без проблем тоже может сыграть", - сказал Селюк.
Яя Туре будучи футболистом выступал в Украине. Хавбек играл за донецкий "Металлург" в период с 2004-го по 2005-й год. Позже успел сыграть за греческий "Олимпиакос" и испанскую "Барселону".
Наибольшего успеха достиг в "Манчестер Сити", где выступал с 2010-го по 2018-й год. На его счету 316 матчей, 79 голов и 50 результативных передач за английский клуб.
- В июне экс-капитан "Ман Сити" Яя Туре признался, что когда играл в донецком "Металлурге", то диетолог запрещал есть борщ.
- 15 января стало известно, что Туре станет помощником главного тренера донецкого "Олимпика".
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