Легендарный игрок "Манчестер Сити" может стать играющим тренером клуба УПЛ

20 января, 2021, 18:57

Бывший капитан английского "Манчестер Сити" Яя Туре, который станет помощником главного тренера "Олимпика", может появиться на поле в футболке донецкого клуба

Об этом сообщает sport.ua.

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Туре, заявил, что ивуариец без проблем может быть играющим тренером.

"Мы договорились довольно быстро. Что в Украине хорошо, так это то, что практически все клубы - частные. Гельзин хорошо понимает, что иметь такого специалиста в штабе - это хорошо, много клубов хотели бы этого. Яя будет учиться там, чтобы получить тренерскую лицензию и будет работать в Киеве. Он приходит как тренер, хотя, я думаю, что он без проблем может быть играющим тренером. Образно говоря, посмотрите, Селезнев же играет? Я думаю, что Яя Туре без проблем тоже может сыграть", - сказал Селюк.

Яя Туре будучи футболистом выступал в Украине. Хавбек играл за донецкий "Металлург" в период с 2004-го по 2005-й год. Позже успел сыграть за греческий "Олимпиакос" и испанскую "Барселону".

Наибольшего успеха достиг в "Манчестер Сити", где выступал с 2010-го по 2018-й год. На его счету 316 матчей, 79 голов и 50 результативных передач за английский клуб.