Китай ввел санкции против представителей администрации Трампа

20 января, 2021, 21:47

Министерство иностранных дел КНР ввело санкции против представителей администрации 45-го президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.

В списке есть государственный секретарь США Майк Помпео.

В заявлении говорится, что эти политики "оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские отношения".

"Китай решил ввести санкции против 28 человек, которые серьезно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем", - говорится в заявлении.

В санкционній список попали следующие чиновники: Майкл Помпео, Питер Наварро, Роберт О'Брайен, Дэвид Стилуэлл, Мэтью Поттинджер, Алекс Азар и Келли Крафт из администрации Трампа, а также Джон Болтон и Стивен Бэннон.

"Этим лицам и их ближайшим родственникам запрещен въезд на материк, Гонконг и Макао в Китае. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем", - говорится в заявлении.

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