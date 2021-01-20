Китай ввел санкции против представителей администрации Трампа
Об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.
В списке есть государственный секретарь США Майк Помпео.
В заявлении говорится, что эти политики "оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские отношения".
"Китай решил ввести санкции против 28 человек, которые серьезно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем", - говорится в заявлении.
В санкционній список попали следующие чиновники: Майкл Помпео, Питер Наварро, Роберт О'Брайен, Дэвид Стилуэлл, Мэтью Поттинджер, Алекс Азар и Келли Крафт из администрации Трампа, а также Джон Болтон и Стивен Бэннон.
"Этим лицам и их ближайшим родственникам запрещен въезд на материк, Гонконг и Макао в Китае. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем", - говорится в заявлении.
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