Китай строит огромный карантинный центр из-за новой вспышки COVID-19

20 января, 2021, 13:14

Власти Китая в рекордные сроки строят огромный карантинный центр вместимостью более 4000 человек в связи с крупнейшей за последние месяцы вспышкой COVID-19

Как сообщает CNN , карантинный центр расположен на окраине Шицзячжуана, административного центра провинции Хэбэй, которая окружает Пекин.

В новый карантинный центр отправлять контактных лиц пациентов с подтвержденным коронавируса, поскольку власти проводят массовую программу отслеживания и тестирования контактов.

Изначально планировалось, что центр сможет разместить 3000 пациентов, но впоследствии емкость увеличили до 4160. Более 4000 строителей работали "шесть дней и ночей", чтобы завершить первый этап строительства.

Власти начали строительство карантинного центра 13 января, и первая секция уже готова к использованию. Строительство других секций продолжается.

В каждом отдельном боксе, площадью 18 квадратных метров, будет своя ванная комната, стол, стулья, кровать, Wi-Fi и телевизор.

За прошедшие сутки в Китае зарегистрировали 103 новых подтвержденных случаев заражения коронавируса и 58 бессимптомных случаев. В провинции Хэбэй коронавирус обнаружили в 818 местных жителей, зарегистрировано более 200 бессимптомных случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в материковом Китае составляет 88 557, из них 4635 человека умерли.

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