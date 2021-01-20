Китай строит огромный карантинный центр из-за новой вспышки COVID-19
Как сообщает CNN , карантинный центр расположен на окраине Шицзячжуана, административного центра провинции Хэбэй, которая окружает Пекин.
В новый карантинный центр отправлять контактных лиц пациентов с подтвержденным коронавируса, поскольку власти проводят массовую программу отслеживания и тестирования контактов.
Изначально планировалось, что центр сможет разместить 3000 пациентов, но впоследствии емкость увеличили до 4160. Более 4000 строителей работали "шесть дней и ночей", чтобы завершить первый этап строительства.
Власти начали строительство карантинного центра 13 января, и первая секция уже готова к использованию. Строительство других секций продолжается.
В каждом отдельном боксе, площадью 18 квадратных метров, будет своя ванная комната, стол, стулья, кровать, Wi-Fi и телевизор.
- За прошедшие сутки в Китае зарегистрировали 103 новых подтвержденных случаев заражения коронавируса и 58 бессимптомных случаев. В провинции Хэбэй коронавирус обнаружили в 818 местных жителей, зарегистрировано более 200 бессимптомных случаев.
- Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в материковом Китае составляет 88 557, из них 4635 человека умерли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-