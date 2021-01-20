Киев вошел в 20 городов с самым грязным воздухом в мире

20 января, 2021, 15:59

20 января в Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире

Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

В Киеве в среду, 20 января, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире - столица Украины попала в 20 мегаполисов с самым грязным воздухом.

Отмечается, что по состоянию на 15:00 город был на 19-м месте в рейтинге. Индекс Киева составляет 144 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

На первых местах в рейтинге пока Дакка (Бангладеш), Лахор (Пакистан), Дели (Индия).

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