Курс валют: гривна немного укрепилась по отношению к доллару
20 января, 2021, 09:18
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 20 января 2021 года на отметке 28,15 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 19 января курс составлял 28,19 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 20 января установлен на уровне 34,15 грн / евро. По состоянию на 19 января курс составлял 34,01 грн / евро.
На наличном рынке 20 января по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,20, продают - по 28,30 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26 до 28,55 грн / $, продажи - в пределах 28 - 29,20 грн / $.
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