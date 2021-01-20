КСУ открыл производство из-за назначения шести членов НКРЭКУ, - Совгиря

20 января, 2021, 17:28

Конституционный Суд открыл производство из-за назначения отдельных членов Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Конституционный Суд Украины открыл производство по представлению о конституционности назначения отдельных членов НКРЭКУ.

Совгиря отметила, что в представлении обжалованы указы президента за период 2018-2019 гг., которыми назначены на должности действующие члены НКРЭКУ, и положения закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".

Она сообщила, что в конституционном представлении обжалованы указы о назначении всех действующих членов НКРЭКУ (6 указов), а также обжалован указ в отношении члена НКРЭКУ, которую авторы конституционного представления считают такой, которая "де-юре продолжает находиться в должности, поскольку по состоянию на сегодняшний день не издано ни одного распоряжения о прекращении полномочий".

Также при этом постановлением КСУ отказано в открытии производства относительно конституционности положений закона о НКРЭКУ, согласно которым до назначения нового состава НКРЭКУ на конкурсной основе президенту были даны полномочия временно назначать членов Комиссии.

"Этот пункт закона утратил силу, что является основанием для отказа в открытии производства по конституционному представлению в этой части", - написала Совгиря.

Напомним, в Окружной административный суд Киева в ноябре 2020 года поступил иск с требованием обязать Кабинет Министров уволить Ольгу Бабий с должности члена НКРЭКУ. Впоследствии, представление о назначении членов НКРЭКУ поступило в суд 4 ноября 2020 года. В нем авторы просили признать неконституционными 6 указов главы государства.

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