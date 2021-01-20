Корректировала обстрелы СБУ разоблачила командира группировки оккупантов
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Ивано-Франковской области в Facebook .
"Контрразведка СБУ разоблачила участницу НВФ на корректировке вражеских артобстрелов. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.
Как отмечается, контрразведчики установили, что жительница Луганска участвовала в захвате здания Управления СБУ в областном центре. Она возглавила группировку, в составе так называемого Третьего Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ, ведшего боевые действия против украинских военных в 2014 году.
"По данным следствия, в дальнейшем, находясь в составе отделения артиллерийской разведки так называемой 10 отдельной артиллерийской бригады второго армейского корпуса НМ ЛНР, злоумышленница отбирала огневые позиции для стрельбы, корректировала обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Следователи органов безопасности завершили досудебное расследование. Утвержден прокуратурой обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины направлено в суд.
Контрразведка СБУ разоблачила участник НЗФ на корректировке вражеских артобстрелов. Обвинительный акт направлен в ...Опубликовано Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области Среда, 20 января 2021 г.
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