Корректировала обстрелы СБУ разоблачила командира группировки оккупантов

20 января, 2021, 19:45

Контрразведка Службы безопасности разоблачила командира группировки оккупантов, которое участвовало в боевых действиях против сил антитеррористической операции

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Ивано-Франковской области в Facebook .

"Контрразведка СБУ разоблачила участницу НВФ на корректировке вражеских артобстрелов. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

Как отмечается, контрразведчики установили, что жительница Луганска участвовала в захвате здания Управления СБУ в областном центре. Она возглавила группировку, в составе так называемого Третьего Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ, ведшего боевые действия против украинских военных в 2014 году.

"По данным следствия, в дальнейшем, находясь в составе отделения артиллерийской разведки так называемой 10 отдельной артиллерийской бригады второго армейского корпуса НМ ЛНР, злоумышленница отбирала огневые позиции для стрельбы, корректировала обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Следователи органов безопасности завершили досудебное расследование. Утвержден прокуратурой обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины направлено в суд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb