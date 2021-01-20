Комитет Совета обратился в КСУ относительно соответствия Тупицкого занимаемой должности председателя суда

20 января, 2021, 20:08

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки обратился в Конституционный суд по вопросу соответствия занимаемой должности отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого

Решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.

В обращении члены комитета призывают КСУ рассмотреть соответствие Тупицкого требованиям, которые конституция и закон о Конституционном суде выдвигают к судье КСУ относительно соответствия критерию "высокие моральные качества" и его соответствия занимаемой должности.

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9 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.

Следователи Государственного бюро расследований объявили подозрение главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкого.