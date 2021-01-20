Кличко: врачи фиксируют стремительное распространение сезонных болезней
20 января, 2021, 12:39
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за неделю в столице зафиксировали почти 11 тыс. больных гриппом и ОРВИ
Об этом он написал в Telegram .
"Хочу обратить внимание, что врачи фиксируют стремительное распространение сезонных болезней. По данным Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 11 000 больных гриппом и ОРВИ", - написал мэр.
Из них более 7,8 тыс. взрослых и почти 3 тыс. детей. Половина больных детей - школьного возраста.
В медицинские учреждения города госпитализированы 448 пациентов, в том числе - 24 ребенка.
"Еще раз призываю всех предохраняться. Одеваться тепло и соблюдать элементарные правила!" - добавил мэр.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-