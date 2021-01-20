Кличко: врачи фиксируют стремительное распространение сезонных болезней

20 января, 2021, 12:39

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за неделю в столице зафиксировали почти 11 тыс. больных гриппом и ОРВИ

Об этом он написал в Telegram .

"Хочу обратить внимание, что врачи фиксируют стремительное распространение сезонных болезней. По данным Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 11 000 больных гриппом и ОРВИ", - написал мэр.

Из них более 7,8 тыс. взрослых и почти 3 тыс. детей. Половина больных детей - школьного возраста.

В медицинские учреждения города госпитализированы 448 пациентов, в том числе - 24 ребенка.

"Еще раз призываю всех предохраняться. Одеваться тепло и соблюдать элементарные правила!" - добавил мэр.

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