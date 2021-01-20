Хабиб опроверг информацию о возобновлении карьеры

20 января, 2021, 16:48

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что не собирается взобновлять карьеру

Об этом сообщает Sport24.

По словам Хабиба Нурмагомедова у него нет желания возвращаться в октагон, потому что его мама против этого.

"Самое ценное, что у меня есть, - это мама. Так что давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму. Всегда должна быть какая-то мотивация, какой-то голод. У меня нет этого. Я не чувствую этого. Знаю, что есть много бойцов, кто хотел бы зарабатывать, стремиться к чему-то, быть на плаву. А мне что делать?! Многие люди не хотят понимать меня. Но я ничего не вижу", - сказал спортсмен.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейджем на UFC 254. 32-летний россиянин - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 29 поединках в ММА.

18 ноября президент UFC Дэйна Уайт высказал убеждение, что российский боец Хабиб Нурмагомедов восстановит карьеру

19 ноября Нурмагомедов рассказал, что занимается сельским хозяйством после завершения спортивной карьеры.

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