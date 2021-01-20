Кабмин согласовал назначение шоумена Скичко на должность главы Черкасской ОГА
Об этом в Telegram написал нардеп Алексей Гончаренко.
"Кабмин согласовал назначение Скичко Александра Александровича на должность председателя Черкасской ОГА", - написал Гончаренко.
Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "международная экономика". Был телеведущим, пародистом, актером.
Отметим, что в 2017 году Скичко женился на обладательнице Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавете Юрушевой, дочери миллиардера Леонида Юрушева. В этом же году году был ведущим церемонии вручения первой национальной кинопремии "Золотая Юла" и Евровидения. С февраля 2019 вел программу "Удивительные люди".
В Верховную Раду был избран от "Слуги народа" по 197 одномандатному округу в Черкасской области. Руководит подкомитетом по вопросам железнодорожного транспорта.
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28 августа Президент Украины Владимир Зеленский представил главу Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука во время рабочей поездки. После четырех месяцев работы в должности Зеленский уволил Сергийчука.
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