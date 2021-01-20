Кабмин предлагает оценивать влияние иностранных инвестиций на национальную безопасность

20 января, 2021, 14:00

Кабинет министров поддержал проект закона об осуществлении инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Украины

Текст проекта закона размещен на сайте правительства.

Согласно тексту документа, он регулирует осуществление иностранных инвестиций в украинские компании, которые имеют стратегическое значение для Украины и определяет порядок оценки влияния таких инвестиций на национальную безопасность Украины.

Так, документ определяет виды деятельности, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Украины и субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности.