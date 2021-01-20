Кабмин получит в управление ряд энергетических госкомпаний

20 января, 2021, 13:32

Кабинет министров принял решение, которым получит в управление ряд крупнейших энергетических государственных компаний, среди которых "Энергоатом", "Укргидроэнерго", а также три теплоэлектростанции

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

"По поручению президента Украины управления над" Энергоатомом "," Укргидроэнерго ", Нижнеднестровском ГЭС и тремя теплоэлектростанциями переходят непосредственно в Кабинет министров", - написал Шмыгаль.

В то же время, отметил он, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства совместно с Министерством энергетики и Министерством финансов должны разработать решение о передаче в управление Минэнерго государственных компаний "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и ГП "Оператор рынка".

Шмыгаль отметил, что это решение касается выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи, производителей и поставщиков электрической энергии.