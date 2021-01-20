Кабмин планирует создать национальный пантеон памяти защитников Украины
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Украинский национальный пантеон в Киеве планируют создать в течение 2021-2025 годов.
В утвержденном плане мероприятий по увековечению памяти защитников Украины на период до 2025 года среди прочего предлагают обеспечить: благоустройство и содержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, памятников и мемориальных досок в честь защитников Украины, а также их мест захоронений, в том числе за границей; предотвращение актов вандализма и разрушения мест захоронений защитников Украины; сбор и сопоставление образцов ДНК неидентифицированных останков воинов с образцами ДНК их родственников; предотвращение торговли государственными наградами Украины, боевыми наградами и другими знаками отличия времен Второй мировой войны; изготовление и размещение социальной рекламы о погибших земляков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-