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Кабмин планирует создать национальный пантеон памяти защитников Украины

Правительство планирует создать в Киеве национальный пантеон для увековечения памяти защитников Украины

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Украинский национальный пантеон в Киеве планируют создать в течение 2021-2025 годов.

В утвержденном плане мероприятий по увековечению памяти защитников Украины на период до 2025 года среди прочего предлагают обеспечить: благоустройство и содержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, памятников и мемориальных досок в честь защитников Украины, а также их мест захоронений, в том числе за границей; предотвращение актов вандализма и разрушения мест захоронений защитников Украины; сбор и сопоставление образцов ДНК неидентифицированных останков воинов с образцами ДНК их родственников; предотвращение торговли государственными наградами Украины, боевыми наградами и другими знаками отличия времен Второй мировой войны; изготовление и размещение социальной рекламы о погибших земляков.

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