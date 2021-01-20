Кабмин одобрил новую стратегию военной безопасности Украины

20 января, 2021, 17:36

Кабинет министров поддержал проект Стратегии военной безопасности Украины

Об этом сообщает Правительственный портал.

Стратегия предусматривает привлечение для реализации комплексной обороны всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества.

"Комплексная оборона Украины предусматривает применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором. В том числе асимметричных и других действий для обороны государства при соблюдении принципов и норм международного права", - сказано в сообщении.

Новый документ также учитывает риски угрозы со стороны России и дисбаланс потенциалов Украины и Российской Федерации.

В случае одобрительного решения СНБО стратегию введут в действие указом президента.

Кроме того, она является основой для разработки стратегического оборонного бюллетеня Украины, программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, развития вооружения и военной техники, а также плана обороны Украины и планов применения сил обороны.