Кабмин одобрил новую стратегию военной безопасности Украины
Об этом сообщает Правительственный портал.
Стратегия предусматривает привлечение для реализации комплексной обороны всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества.
"Комплексная оборона Украины предусматривает применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором. В том числе асимметричных и других действий для обороны государства при соблюдении принципов и норм международного права", - сказано в сообщении.
Новый документ также учитывает риски угрозы со стороны России и дисбаланс потенциалов Украины и Российской Федерации.
В случае одобрительного решения СНБО стратегию введут в действие указом президента.
Кроме того, она является основой для разработки стратегического оборонного бюллетеня Украины, программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, развития вооружения и военной техники, а также плана обороны Украины и планов применения сил обороны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-