Герой матча с "Реалом", которого "поломал" капитан "Динамо", восстановился от травмы
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Корниенко пропустил из-за травмы более 3 месяцев. 8 ноября в матче "Динамо" - "Шахтер" (0:3) капитан киевлян Сергей Сидорчук жестко сфолил против защитника "горняков" и пзорвал ему латеральные связки голеностопа.
Сначала сообщалось, что Корниенко вернется на футбольное поле до конца 2020 года, но украинец приступил к тренировкам с общей группой только сегодня, 20 января.
21-летний Виктор Корниенко сыграл за "Шахтер" в нынешнем сезоне 10 матчей и сделал 2 результативные передачи. 1 ассист левый защитник отдал в победном поединке Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (3:2) . Эксперты признали украинца одним из лучших игроков той встречи.
- 10 ноября Корниенко рассказал, что хавбек "Динамо" Сергей Сидорчук извинился за то, что нанес ему тяжелую травму.
- 26 ноября Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала капитана "Динамо" Сергея Сидорова на три матча.
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