Герой матча с "Реалом", которого "поломал" капитан "Динамо", восстановился от травмы

20 января, 2021, 15:34

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко восстановился от травмы, которую получил в матче против киевского "Динамо" в ноябре

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Корниенко пропустил из-за травмы более 3 месяцев. 8 ноября в матче "Динамо" - "Шахтер" (0:3) капитан киевлян Сергей Сидорчук жестко сфолил против защитника "горняков" и пзорвал ему латеральные связки голеностопа.

Сначала сообщалось, что Корниенко вернется на футбольное поле до конца 2020 года, но украинец приступил к тренировкам с общей группой только сегодня, 20 января.

21-летний Виктор Корниенко сыграл за "Шахтер" в нынешнем сезоне 10 матчей и сделал 2 результативные передачи. 1 ассист левый защитник отдал в победном поединке Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (3:2) . Эксперты признали украинца одним из лучших игроков той встречи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb