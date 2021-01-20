Фильм-расследование Навального о дворце Путина набрал более 25 млн просмотров в течение суток

20 января, 2021, 19:42

Фильм "Дворец Путина. История крупнейшей взятки" за сутки набрал более 25 млн просмотров на YouTube.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш.

Пресс-секретарь Навального, Кира Ярмыш обнародовала статистику, отметив, что фильм о новом дворце Владимира Путина за 24 часа набрал более 25 млн просмотров.

25 миллионов за сутки pic.twitter.com/0vHzFPwEJh - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 20, 2021

Видео обнародовал "Фонд борьбы с коррупцией", который возглавляет Алексей Навальный.

По результатам поиска на канале Навального новое видео уступает только фильму "Он вам не Димон" (38 млн просмотров), который вышел в 2017 году.

В новом фильме Навального "Дворец для Путина" рассказывается о возведенном на Черном море возле курортного города Геленджик дворце президента России общей площадью 17,7 тыс. км кв. По утверждению "Фонда борьбы с коррупцией", его строительство финансировалось через коррупционные схемы государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина. Общая сумма средств, потраченных на дворец и виноградники вокруг него, "ФБК" оценил минимум в 100 млрд рублей (это почти 40 млрд грн). Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.

Отметим, по состоянию на 19:30 20 января (за 28 часов) его посмотрели 28 млн раз.

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