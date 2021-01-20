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Espreso.tvСпортФутболист сборной Швеции может продолжить карьеру в "Динамо"

Футболист сборной Швеции может продолжить карьеру в "Динамо"


фото: Getty Images
Киевское "Динамо" активно интересуется полузащитником сборной Швеции Далехо Ирандуста

Об этом сообщает Sportbladet.

По информации источника, "Динамо" предложило Ирандусту привлекательные условия контракта - зарплату около 400 тыс. евро в год. Пока не сообщается, какую сумму киевляне готовы заплатить шведскому "Хеккену", за который выступает полузащитник.

Ориентировочная трансферная стоимость Далехо Ирандуста составляет 1,5 млн евро. Контракт игрока с "Хеккен" действует до конца 2021 года.

В 2020 году 22-летний полузащитник провел 29 матчей, забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач.

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