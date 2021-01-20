Футболист сборной Швеции может продолжить карьеру в "Динамо"
20 января, 2021, 17:29
Киевское "Динамо" активно интересуется полузащитником сборной Швеции Далехо Ирандуста
Об этом сообщает Sportbladet.
По информации источника, "Динамо" предложило Ирандусту привлекательные условия контракта - зарплату около 400 тыс. евро в год. Пока не сообщается, какую сумму киевляне готовы заплатить шведскому "Хеккену", за который выступает полузащитник.
Ориентировочная трансферная стоимость Далехо Ирандуста составляет 1,5 млн евро. Контракт игрока с "Хеккен" действует до конца 2021 года.
В 2020 году 22-летний полузащитник провел 29 матчей, забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач.
- 10 января стало известно, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет видеть в киевском клубе бразильца Алекса Тейшейра, которого "Шахтер" продал за 50 млн евро.
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