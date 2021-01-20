Евродепутаты требуют остановки "Северного потока-2" из-за ареста Навального
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.
Такое требование поддерживают парламентские группы консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.
Согласно проекту резолюции Европарламента, ЕС должен немедленно остановить завершения трубопровода в Балтийском море.
Кроме заморозки строительства "Северного потока-2", евродепутаты также требуют санкций против "физических и юридических лиц, участвовавших в принятии решения об аресте и задержании Алексея Навального".
По мнению авторов проекта резолюции, санкции следует ввести против лиц, ответственных за нападения на представителей оппозиции, "русских олигархов", "членов ближайшего окружения президента Путина" и "пропагандистов средств массовой информации".
В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Алексея Навального и требуют освободить оппозиционера.
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