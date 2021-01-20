Это недопустимо: в Кремле отреагировали на решение отобрать у Лукашенко ЧМ по хоккею
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марии Захаровой решение отобрать у Минска чемпионат мира является политизированным.
"То, что происходит вокруг Беларуси, политизировано донельзя во всех направлениях. Находите ваши синонимы - предвзятое, неспортивное решение. По-моему, никто и не скрывал мотивацию принятия этого решения. Это пример даже не политизации, а использования санкционных и политических инструментов, что в принципе недопустимо", - сказала Захарова.
Она сравнила ситуацию с ЧМ в Беларуси с событиями вокруг чемпионата мира по футболу в России 2018 года.
"Мы прошли несколько подобных мероприятий перед домашним чемпионатом мира по футболу. Вспомните о том, какая драматическая подготовка к турниру у нас была. Вместо того, чтобы дать нашей стране возможность спокойно готовиться еженедельно были заявления то одного, то другого политического деятеля о том, что Россию надо лишить права проведения турнира", - сказала Захарова.
У Беларуси отобрали чемпионат мира из-за подавления режимом Александра Лукашенко протестов после сфальсифицированных президентских выборов. Международная федерация хоккея до последнего настаивала на проведении турнира в Минске, но была вынуждена отобрать его после того, как от финансирования ЧМ-2021 отказались главные спонсоры.
- Напомним, 16 января спонсоры чемпионата мира по хоккею Skoda и Nivea заявили, что откажутся от финансирования турнира , если он состоится в Минске.
- 18 января Беларусь лишили права принимать чемпионат мира 2021.
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