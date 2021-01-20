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Espreso.tvОбществоЭкс-мэра Славянск Штепу посадили под ночной домашний арест

Экс-мэра Славянск Штепу посадили под ночной домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-мэру Славянска Нелли Штепе, обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность Украины

Об этом сообщает Общественное.

Штепа покинула судебный зал до объявления решения. Она в очередной раз отвергла обвинения и просила назначить ей меру пресечения в виде личного обязательства.

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  • Бывший мэр Славянска Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года, в СИЗО ее удерживали до 20 сентября 2017 года, после чего суд отправил ее под домашний арест. В январе 2018 года он истек, меры пресечения не избирали
  • Ее обвиняют в создании террористических организаций и покушении на территориальную целостность Украины.

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