COVID-19: за сутки в Украине обнаружили 4383 новых больных

20 января, 2021, 08:12

4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 января

В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2011 человек;

летальных случаев - 212;

выздоровели - 14501 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 45 790 (в том числе методом ПЦР - 26792, методом ИФА - 18998).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1172038 человек;

выздоровели - 900 749 человек;

летальных исходов - 21 258;

проведено ПЦР-тестов - 6009914.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 606 случаев;

Винницкая область - 178 случаев;

Волынская область - 103 случая;

Днепропетровская область - 157 случаев;

Донецкая область - 208 случаев;

Житомирская область - 92 случая;

Закарпатская область - 76 случаев;

Запорожская область - 423 случая;

Ивано-Франковская область - 149 случаев;

Киевская область - 226 случаев;

Кировоградская область - 39 случаев;

Луганская область - 76 случаев;

Львовская область - 195 случаев;

Николаевская область - 114 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 158 случаев;

Ровенская область - 111 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 335 случаев;

Херсонская область - 48 случаев;

Хмельницкая область - 165 случаев;

Черкасская область - 200 случаев;

Черновицкая область - 198 случаев;

Черниговская область - 80 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 января 2021 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов вторник, 19 Январь 2021