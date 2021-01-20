COVID-19: за сутки в Украине обнаружили 4383 новых больных
В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2011 человек;
- летальных случаев - 212;
- выздоровели - 14501 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 45 790 (в том числе методом ПЦР - 26792, методом ИФА - 18998).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1172038 человек;
- выздоровели - 900 749 человек;
- летальных исходов - 21 258;
- проведено ПЦР-тестов - 6009914.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 606 случаев;
Винницкая область - 178 случаев;
Волынская область - 103 случая;
Днепропетровская область - 157 случаев;
Донецкая область - 208 случаев;
Житомирская область - 92 случая;
Закарпатская область - 76 случаев;
Запорожская область - 423 случая;
Ивано-Франковская область - 149 случаев;
Киевская область - 226 случаев;
Кировоградская область - 39 случаев;
Луганская область - 76 случаев;
Львовская область - 195 случаев;
Николаевская область - 114 случаев;
Одесская область - 223 случая;
Полтавская область - 158 случаев;
Ровенская область - 111 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 120 случаев;
Харьковская область - 335 случаев;
Херсонская область - 48 случаев;
Хмельницкая область - 165 случаев;
Черкасская область - 200 случаев;
Черновицкая область - 198 случаев;
Черниговская область - 80 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 января 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов вторник, 19 Январь 2021
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