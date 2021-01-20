Более 50% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, - опрос
Об этом свидетельствуют результаты опроса, 14-16 января проводила социологическая группа " Рейтинг ".
Так, от коронавируса готовы вакцинироваться, если вакцина будет доступна в аптеках - 39%, не готовы - 56%.
В свою очередь, если прививка будет бесплатным, готовы вакцинироваться - 43%, а не готовы - 52%.
Отмечается, что поддержка бесплатной вакцинации в динамике упала (в ноябре бесплатное прививки поддерживали 55%). Зато количество тех, кто готов привиться платной вакциной несколько возросла.
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Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.
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- Выборочная совокупность составила 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
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