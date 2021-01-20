Байден в первый день президентства вернет США в ВОЗ

20 января, 2021, 13:42

Избранный президент США Джо Байден немедленно прекратит выход США из Всемирной организации здравоохранения, начатый администрацией Дональда Трампа

Об этом сообщает The Hill .

Байден подпишет соответствующий указ, направленный на борьбу с пандемией коронавируса, в первый день своего президентства.

"[Сегодня] начинается новый день, новый подход к реагированию на кризис с коронавирусом", - сказал Джефф Зинцов, представитель команды Байдена.

Для вывода страны из ВОЗ необходимо уведомить организацию в год. Без каких-либо действий со стороны Байдена США официально покинули бы ВОЗ 6 июля 2021 года.

В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает отношения с Всемирной организацией здравоохранения.

Трамп досрочно прекратил финансирование ВОЗ, объяснив, что организация не выполнила своего основного назначения, провалив работу по информированию других стран об опасности коронавируса.

Также Трамп обвинил ВОЗ в том, что она вела неправильную работу по Китаю, покрывая заявления китайских властей.

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