Байден призвал американцев объединиться для борьбы с новыми вызовами

20 января, 2021, 20:01

Джо Байден в инаугурационной речи призвал американцев присоединиться к нему и объединиться для борьбы с новыми вызовами в стране

Об этом он заявил во время инаугурации на пост президента США, передает Еспресо.TV .

"История Америки зависит не от одного из нас или каждого из нас, а от всех нас. От тех, кто хочет более совершенного союза. Мы величественная нация! Мы величественный народ! На протяжении веков мы выдержали и войны, и бури, и победили их. Нам еще предстоит многое сделать. многое нужно восстановить, исцелить, построить и добыть. В истории нашего народа были сложные времена", - отметил Байден.

Он заявил, что США потеряли из-за пандемии коронавируса больше жизней, чем во время Второй мировой

"Вирус, который случается не каждый век, уже отобрал очень много жизней, унес больше, чем потеряли американцы во время Второй мировой. Но мечта о справедливости для всех - это и мечта, которую мы храним", - сказал президент США.

Байден отметил, что планета и США стоит перед вызовами, появляется политический экстремизм, с которым надо бороться.

"Для того, чтобы бороться с этими вызовами, чтобы гарантировать безопасное будущее Америки нужны не только слова, надо единство. А вот сегодня вся моя душа в этой мечте - объединить Америку, объединить американский народ. Я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этом деле", - призвал Байден.

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