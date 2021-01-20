Байден продолжит политику Трампа, но на сближение с Россией не пойдет, - политтехнолог

20 января, 2021, 19:31

46-й президент США Джозеф Байден в большинстве своем будет продолжать политику своего предшественника Дональда Трампа, однако на сближение с Российской Федерацией не пойдет

Об этом сообщил американский политтехнолог Джейсон Смарт в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV .

"В большинстве своем Байден будет проводить политику, похожую на политику Трампа, которая есть на сегодняшний день. Самые актуальные вещи, которые будет делать Байден, будут больше касаться социальной политики. То есть в вопросах экономики и по пандемии COVID-19 Байден будет проводить политику похожую на Трампа. Однако по социальным темам, то есть правам геев, или абортам, его политика совсем другая, чем у Трампа", - отметил политтехнолог.

Смарт отметил, что внешняя политика администрации Байдена также в большинстве вопросов будет продолжать вектор развития администрации Дональда Трампа: "Он будет делать все, чтобы Северная Корея не имела ядерных бомб. По Южной Америки не меняется ничего, только будет принято больше иммигрантов из стран Южной Америки. По Украине также ничего не меняется. Соединенные Штаты очень давно сообщили, что будут поддерживать Украину. Все наши президенты, которые были после развала Советского Союза сообщали, что они будут продолжать поддерживать Украину".

Политтехнолог также добавил, что сейчас в Вашингтоне никто не любит и не защищает Российскую Федерацию. Внутри страны Россия считается государством, работающим против интересов Соединенных Штатов, и Байдене невыгодно пытаться улучшать отношения с Кремлем.

Напомним, избранный президент США Джо Байден сразу после вступления в должность намерен отменить ряд указов Дональда Трампа, в частности о решении о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и строительстве стены на границе с Мексикой.