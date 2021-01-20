Байден после отъезда Трампа из Вашингтона: "Это новый день в Америке"
20 января, 2021, 17:27
После отъезда Дональда Трампа из Вашингтона Джо Байден, инаугурация которого запланирована на среду, 20 января, заявил, что "это новый день в Америке"
Об этом он написал в Twitter.
"Это новый день в Америке", - написал он.
It's a new day in America.- Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021
20 января Дональд Трамп вместе с семьей покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации своего преемника Джо Байдена. В своем прощальном слове он пообещал вернуться "тем или иным образом".
В полдень по местному времени в Вашингтоне состоится инаугурация Джо Байдена. Церемония будет проходить при беспрецедентных мерах безопасности.
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