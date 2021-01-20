 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоБайден после отъезда Трампа из Вашингтона: "Это новый день в Америке"

Байден после отъезда Трампа из Вашингтона: "Это новый день в Америке"


фото: reuters
После отъезда Дональда Трампа из Вашингтона Джо Байден, инаугурация которого запланирована на среду, 20 января, заявил, что "это новый день в Америке"

Об этом он написал в Twitter.

"Это новый день в Америке", - написал он.

20 января Дональд Трамп вместе с семьей покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации своего преемника Джо Байдена. В своем прощальном слове он пообещал вернуться "тем или иным образом".

В полдень по местному времени в Вашингтоне состоится инаугурация Джо Байдена. Церемония будет проходить при беспрецедентных мерах безопасности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать