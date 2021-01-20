Байден планирует отменить ряд указов Трампа сразу после вступления в должность

20 января, 2021, 16:09

Избранный президент США Джо Байден сразу после вступления в должность, в среду, намерен подписать ряд указов, в частности об отмене решения о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и остановку строительства стены на границе с Мексикой

Об этом сообщает ВВС.

Это президентские директивы, которые не требуют одобрения Конгресса.

Первыми в списке - отмена введенных Дональдом Трампом ограничений на въезд в США представителей ряда арабских и африканских стран, которые тот считал угрозой безопасности.

Также Байден планирует подписать указы о возвращении США в Парижское климатическое соглашение и ВОЗ.

Еще одним из его первых шагов будет постановление исполнительной власти, требующее ношения масок по всей стране и во время межгосударственных поездок.

Байден хочет ускорить внедрение вакцины с конечной целью - вакцинировать 100 млн человек хотя бы первой дозой против COVID-19 за первые 100 дней своего пребывания в должности.

Кроме того, избранный президент США хочет удвоить налоги. В 2017 году Трамп сократил налоги в США, однако команда Байдена считает, что они несправедливо вознаграждают самых богатых американцев.

Также Байден намерен в среду подписать ряд других документов, смягчающих миграционную политику США. Речь идет о возвращении отсрочки депортации для молодых людей, которые были ввезены в США еще детьми. Она была введена при Бараке Обаме, но отменена при Трампе.

Еще одним важным указом избранного президента станет решение о прекращении строительства стены на границе США и Мексики. Это строительство в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа в 2016 году.

Команда Байдена назвала это "пустой тратой денег", которая "забирает критически важные ресурсы от реальных угроз".

Вместо этого команда Байдена планирует ввести новые меры пограничного контроля.

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена состоится сегодня, 20 января. В связи с этим событием в Вашингтоне задействуют 21 тыс. солдат Национальной гвардии, многие из которых вооружены. Ограничено движение транспорта в Вашингтоне. Национальная аллея, обычное место массовых собраний простых американцев, направляющихся в Вашингтон, чтобы отметить исторический день, закрыта.

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