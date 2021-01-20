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Байден назначил временного госсекретаря США

Новый президент США Джо Байден назначил временного управляющего Государственного департамента вместо Майка Помпео

Исполнять обязанности госсекретаря будет Дэниэл Смит, сообщило агентство Reuters.

Смит будет находиться в должности госсекретаря, пока американский Сенат не одобрит кандидата, которого предложит Байден. Новый президент США хочет видеть госсекретарем Энтони Блинкена.

Смит был директором Института внешней службы (FSI), который занимается подготовкой американских дипломатов. В 2018 году он получил высшее дипломатическое звание Госдепартамента США.

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