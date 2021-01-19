Зеленский подписал указ о назначении стипендий молодым писателям и художникам

19 января, 2021, 20:52

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Владимир Зеленский подписал указ "О назначении стипендий Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства".

Согласно документу, стипендии главы государства были назначены 22 писателям, 89 деятелям в сфере музыкального искусства, 28 деятелям в области театрального искусства, 25 деятелям в сфере изобразительного искусства, 10 деятелям в сфере хореографического искусства, 14 деятелям эстрадно-циркового искусства и шести кинохудожникам.

Так, указ вступил в силу с 1 января 2021 года.

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