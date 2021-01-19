Зеленский обсудил с главой ОБСЕ войны на Донбассе и возвращение оккупированных Россией территорий

19 января, 2021, 19:11

Об этом сообщает ОПУ.

Так, Зеленский обсудил с Линде позицию ОБСЕ по завершению войны на Донбассе.

Президент также отметил, что нужно активно поднимать вопрос возврата временно оккупированного Крыма. Он отметил, что именно с этой целью Украина инициировала создание международной площадки под названием "Крымская платформа".

"Для нас очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс - это Украина", - сказал он.

Зеленский сообщил Линде о ситуации с безопасностью на Донбассе. Также они обсудили вопросы, связанные с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Президент рассказал главе ОБСЕ об ожиданиях Украины от работы СММ ОБСЕ. Также стороны обсудили необходимость усиления организационной способности миссии, ее технического потенциала и финансового обеспечения.

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