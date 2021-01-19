Зеленский обсудил с главой ОБСЕ войны на Донбассе и возвращение оккупированных Россией территорий
Об этом сообщает ОПУ.
Так, Зеленский обсудил с Линде позицию ОБСЕ по завершению войны на Донбассе.
Президент также отметил, что нужно активно поднимать вопрос возврата временно оккупированного Крыма. Он отметил, что именно с этой целью Украина инициировала создание международной площадки под названием "Крымская платформа".
"Для нас очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс - это Украина", - сказал он.
Зеленский сообщил Линде о ситуации с безопасностью на Донбассе. Также они обсудили вопросы, связанные с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Президент рассказал главе ОБСЕ об ожиданиях Украины от работы СММ ОБСЕ. Также стороны обсудили необходимость усиления организационной способности миссии, ее технического потенциала и финансового обеспечения.
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