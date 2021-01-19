Завышенные цены на газ: АМКУ начал расследование в отношении шести газоснабжающих компаний

19 января, 2021, 15:06

Северное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало дела относительно шести газоснабжающих компаний из-за установления завышенных цен на газ для населения

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, Комитет обнаружил признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке в шести компаний. Это могло привести к ущемлению интересов потребителей, который был бы невозможен при условии существования значительной конкуренции на рынке. Речь идет о "Киивоблгаз сбыт", "Житомиргаз сбыт", "Черкассыгаз сбыт", "Уманьгаз сбыт" и "КиевГазЭнерджи".

В пресс-службе отметили, что кроме упомянутых шести компаний в территориальных пределах тех же областей деятельности по поставке природного газа осуществляют и другие субъекты хозяйствования, однако услугами компаний ответчиков и в дальнейшем пользуются 85% населения в соответствующих регионах.

"Сейчас выявлено, что ценовые предложения ответчиков-монополистов на природный газ для нужд населения с ноября 2020 по январь 2021 в среднем превышали цены их конкурентов на рынке до 40%. Например, цена газа у "Киевоблгаз сбыт" была выше цены, предложенную "ГК "Нафтогаз Украины", на 2,54 грн за 1 м3 (38,52%). А разница с ценами ООО "Мегаватт Энерго" вообще составляла до 43,41%: эта компания предлагала населению куб газа дешевле на 2,76 грн ", - говорится в сообщении.

То есть, пояснили в пресс-службе, с учетом цен, которые формировались на рынке, вышеуказанные общества осуществляли поставки природного газа для населения по завышенным ценам.

В Комитете добавили, что подобные факты выявлены также в других регионах Украины, исследования по ним уже завершаются территориальными отделениями Комитета.