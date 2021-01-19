Забивает 23 года подряд: Ибрагимович установил невероятное бомбардирское достижение
19 января, 2021, 08:35
Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович сделал дубль в матче с "Кальяри" и отметился голом 23-й год подряд
Об этом пишет Bleacher Report Football в Instagram.
Ибрагимович дважды забил в игре 18-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" и принес "Милану" победу 2:0. Эти голы стали для шведа первыми в 2021 году. Таким образом, он забивает ежегодно, начиная с 1999-го. Голевая серия Ибрагимовича продолжается 23 года.
Всего в нынешнем сезоне 39-летний форвард сыграл за "Милан" 13 матчей, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.
"Милан" после 18 туров лидирует в Серии A и опережает ближайшего преследователя - "Интер" - на 3 пункта.
- В ноябре 2020 года Златан Ибрагимович в 12-й раз был признан лучшим футболистом Швеции.
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