Забивает 23 года подряд: Ибрагимович установил невероятное бомбардирское достижение

19 января, 2021, 08:35

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович сделал дубль в матче с "Кальяри" и отметился голом 23-й год подряд

Об этом пишет Bleacher Report Football в Instagram.

Ибрагимович дважды забил в игре 18-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" и принес "Милану" победу 2:0. Эти голы стали для шведа первыми в 2021 году. Таким образом, он забивает ежегодно, начиная с 1999-го. Голевая серия Ибрагимовича продолжается 23 года.

Всего в нынешнем сезоне 39-летний форвард сыграл за "Милан" 13 матчей, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.

"Милан" после 18 туров лидирует в Серии A и опережает ближайшего преследователя - "Интер" - на 3 пункта.

В ноябре 2020 года Златан Ибрагимович в 12-й раз был признан лучшим футболистом Швеции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb