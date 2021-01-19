Забаненная Google, Amazon и Apple соцсеть Parler возобновила работу: перешла на российский хостинг

19 января, 2021, 12:48

С 18 января соцсеть Parler возобновила работу с хостинга, который находится в Ростове-на-Дону

Об этом рассказывает Reuters.

С 18 января частично возобновил работу на хостинге, предоставляемом компанией DDoS-Guard. Владельцы DDoS-Guard - Евгений Марченко и Дмитрий Суботов из Ростова-на-Дону.

"Согласно информации на сайте самой DDoS-Guard компания работает с 2011 года. Среди ее клиентов - Минобороны РФ, радиостанция "Эхо Москвы" и газета "Аргументы и факты", - рассказывает TAdviser.

На момент публикации новости основной функционал Parler не был доступен.

На главной странице соцсети теперь можно увидеть сообщения о "технических трудностях", которые сервис обещает устранить, а также пост гендиректора соцсети Джона Матца, где тот заявляет, что "несмотря на угрозы и преследования, ни одного сотрудника Parler не уволили".

Parler, куда перешли многие сторонники Трампа после его блокировки в Twitter, заблокировали Google и AppStore, а затем Amazon остановил хостинг сети. Это объяснялось отсутствием модерации, которая препятствовала бы размещению "насильственной риторики".

Напомним, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за якобы "подстрекательство к насилию".

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал корпорацию Apple за цензуру, призвав переходить на смартфоны с операционной системой Android.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо