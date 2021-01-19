Изготавливали метадон: на Киевщине полиция разоблачила нарколабораторию

19 января, 2021, 14:21

На Киевщине полиция разоблачила группу людей, которая оборудовала в загородном доме лабораторию по изготовлению метадона

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Организовал преступный бизнес 31-летний киевлянин. Мужчина вместе со своим 28-летним подельником оборудовали в загородном доме в Киевской области нарколабораторию, где изготавливали метадон в особо крупных размерах. Прекурсоры для его изготовления заказывали из-за рубежа и хранили в столичном гараже", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, к работе в лаборатории были привлечены еще шесть человек в возрасте от 28 до 62 лет. Каждый из них выполнял свою роль: лаборанты, курьер и помощники. Реализация готового товара осуществлялась на всей территории государства и за рубежом. У злоумышленников была своя сеть проверенных клиентов, которым передавали наркотики во время личных встреч.

Отмечается, что в месяц лаборатория производила почти 50 кг наркотиков. По ценам "черного рынка" сумма изъятых наркосредств составляет более 10 млн гривен. За сбыт товара члены группы получали до 50 млн грн прибыли ежемесячно.

В результате проведенных обысков обнаружено шесть килограммов метадона, более тонны прекурсоров и лабораторное оборудование. Изъятые прекурсоры позволяли злоумышленникам производить около 200 килограммов метадона.

Полиция задержала двух активных участников группировки. За незаконное производство и продажу наркотических веществ им грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Остальные участники преступной группы объявлены в розыск за участие в производстве наркотиков.

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