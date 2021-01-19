Из-за заявления о "преступных ВСУ": Нацсовет проверит телеканал НАШ
Об этом сообщили пресс-служба Нацсовета в комментарии Укринформу .
"Будет проведен мониторинг эфира канала за 15 января. Сейчас он прорабатывается соответствующим управлением. На ближайшее заседание готовятся материалы, чтобы их рассмотреть. Заседание запланировано на 28 января", - отметили в ведомстве.
В свою очередь, партия "Европейская Солидарность" обратилась к СБУ и Национальному регулятору телерадиовещания с требованием "немедленно отреагировать на пропаганду терроризма в эфире телеканала "НАШ ".
"Телеканал регулярно продвигает в своих эфирах спикеров, которые занимаются нескрываемой антиукраинской пропагандой, однако все возможные пределы телеканал перешел, распространив слова одиозного деятеля, союзницы Януковича Елены Бондаренко, которая назвала Вооруженные Силы Украины "преступниками", - говорится в заявлении.
В "ЕС" считают, что подобные высказывания не просто недопустимы, они являются частью российской гибридной войны против Украины, подрывают ее безопасность и обороноспособность.
! Служба безопасности Украины и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания немедленно отреагировать на ...Опубликовано Европейская Солидарность Вторник, 19 января 2021 г.
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