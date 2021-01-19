Из-за заявления о "преступных ВСУ": Нацсовет проверит телеканал НАШ

19 января, 2021, 18:09

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверит эфир телеканала "Наш" в связи с заявлением бывшего нардепа Елены Бондаренко о "преступных Вооруженных силах Украины"

Об этом сообщили пресс-служба Нацсовета в комментарии Укринформу .

"Будет проведен мониторинг эфира канала за 15 января. Сейчас он прорабатывается соответствующим управлением. На ближайшее заседание готовятся материалы, чтобы их рассмотреть. Заседание запланировано на 28 января", - отметили в ведомстве.

В свою очередь, партия "Европейская Солидарность" обратилась к СБУ и Национальному регулятору телерадиовещания с требованием "немедленно отреагировать на пропаганду терроризма в эфире телеканала "НАШ ".

"Телеканал регулярно продвигает в своих эфирах спикеров, которые занимаются нескрываемой антиукраинской пропагандой, однако все возможные пределы телеканал перешел, распространив слова одиозного деятеля, союзницы Януковича Елены Бондаренко, которая назвала Вооруженные Силы Украины "преступниками", - говорится в заявлении.

В "ЕС" считают, что подобные высказывания не просто недопустимы, они являются частью российской гибридной войны против Украины, подрывают ее безопасность и обороноспособность.

! Служба безопасности Украины и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания немедленно отреагировать на ... Опубликовано Европейская Солидарность Вторник, 19 января 2021 г.

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