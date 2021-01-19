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Espreso.tvОбществоИз-за оскорбления короля: экс-чиновницу в Таиланде посадили на 43 года

Из-за оскорбления короля: экс-чиновницу в Таиланде посадили на 43 года


фото: reuters
Суд в Таиланде приговорил бывшую чиновницу до 43 с половиной лет тюремного заключения по статье об оскорблении короля и монархии

Об этом сообщила организация "Юристы Таиланда за права человека".

В 2015 году экс-чиновница была задержана за размещение 26 оскорбительных материалов в YouTube и трех - в Facebook. Она публиковала в социальных сетях аудиосообщения с критикой тайского режима. В Таиланде за такие нарушения грозит наказание от трех до 15 лет тюрьмы. Женщину также обвинили в нарушении закона о компьютерных преступлениях.

Сначала женщина получила 87 лет тюрьмы, однако суд вдвое сократил срок за признание вины.

Отметим, что за статью об оскорбление королевской власти в Таиланде назначают сроки от 3 до 15 лет за каждый случай. До недавнего времени ее использовали только как орудие для точечного политического преследования, а не для того, чтобы действительно преследовать инакомыслящих. Однако после того как в стране начались протесты сторонников реформ, ее стали применять в соответствии с законом.

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