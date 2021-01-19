Испанское правительство объявило Мадрид зоной стихийного бедствия из-за непогоды
Об этом сообщает агентство Reuters .
Правительство Испании объявило Мадрид и весь столичный регион зоной стихийного бедствия.
Отмечается, что в среду, 20 января, ожидаются дожди, которые могут привести к наводнению и "дальнейшему хаосу" в городе и его окрестностях.
"Прогнозируемые AEMET (государственное агентство погоды) дожди, хотя и умеренные, могут вызвать наводнения, когда весь лед начнет таять", - говорится в заявлении.
Как сообщается, поваленные деревья и снежные заносы во время непогоды на прошлой неделе, перекрыли автодороги и железнодорожные пути, прекратив внешние поставки в Мадрид и оставив полки супермаркетов города пустыми.
Многие улицы и тротуаров до сих пор не очищены от снега, который местами почернел от загрязнения и смешался с мусором, который городские власти пытались собирать во время непогоды и в течение следующих дней.
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