Выпускники школ после 25 января могут вернуться за парты, - Шкарлет

19 января, 2021, 09:30

Министр образования и науки Сергей Шкарлет будет инициировать возвращение в школы учащихся 9-х и 11-х классов

Об этом он написал в Telegram.

Шкарлет заявил, что продолжаются консультации с главой МЗ Максимом Степановым и главным санврачом Виктором Ляшко.

"Возвращение учеников выпускных 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению, по моему мнению, является крайне необходимым и важным. Общаясь с учителями, я слышу их опасения по поводу отсутствия очного общения с учениками. Не меньше волнуются родители и сами школьники", - написал министр.

Шкарлет добавил, что после завершения усиленного карантина ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения.

"В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты. Есть желание и намерения также восстановить полноформатное или смешанное обучение для школьников других классов", - подытожил министр.