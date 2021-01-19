Выпускники школ после 25 января могут вернуться за парты, - Шкарлет
Об этом он написал в Telegram.
Шкарлет заявил, что продолжаются консультации с главой МЗ Максимом Степановым и главным санврачом Виктором Ляшко.
"Возвращение учеников выпускных 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению, по моему мнению, является крайне необходимым и важным. Общаясь с учителями, я слышу их опасения по поводу отсутствия очного общения с учениками. Не меньше волнуются родители и сами школьники", - написал министр.
Шкарлет добавил, что после завершения усиленного карантина ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения.
"В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты. Есть желание и намерения также восстановить полноформатное или смешанное обучение для школьников других классов", - подытожил министр.
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