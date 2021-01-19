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Espreso.tvОбществоВыборы мэра Харькова скорее всего пройдут в октябре, - Корниенко

Выборы мэра Харькова скорее всего пройдут в октябре, - Корниенко

Выборы городского головы Харькова скорее всего состоятся 25 октября, считает нардеп Александр Корниенко

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

Он сказал, что для проведения выборов в марте Раде необходимо назначить дату в ближайшее время.

"И если на следующей пленарной неделе парламент не успеет назначить дату выборов, то их придется проводить уже в октябре", - сказал Корниенко.

  • Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.
  • Напомним, что лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы мэра Харькова могут состояться в марте или октябре 2021 года.

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