Выборы мэра Харькова скорее всего пройдут в октябре, - Корниенко
19 января, 2021, 10:36
Выборы городского головы Харькова скорее всего состоятся 25 октября, считает нардеп Александр Корниенко
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.
Он сказал, что для проведения выборов в марте Раде необходимо назначить дату в ближайшее время.
"И если на следующей пленарной неделе парламент не успеет назначить дату выборов, то их придется проводить уже в октябре", - сказал Корниенко.
- Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.
- Напомним, что лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы мэра Харькова могут состояться в марте или октябре 2021 года.
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