Выборы мэра Харькова скорее всего пройдут в октябре, - Корниенко

19 января, 2021, 10:36

Выборы городского головы Харькова скорее всего состоятся 25 октября, считает нардеп Александр Корниенко

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

Он сказал, что для проведения выборов в марте Раде необходимо назначить дату в ближайшее время.

"И если на следующей пленарной неделе парламент не успеет назначить дату выборов, то их придется проводить уже в октябре", - сказал Корниенко.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.

Напомним, что лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы мэра Харькова могут состояться в марте или октябре 2021 года.