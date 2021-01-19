ВСУ разработали план вакцинации военных от коронавируса
19 января, 2021, 20:00
В украинской армии разработали план вакцинации военнослужащих от коронавируса
Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook .
"Ориентировочный срок поставки вакцины в Украину запланирован на февраль 2021 года. В Вооруженных Силах Украины отработан План поэтапного проведения вакцинации личного состава ВС Украины против COVID-19, согласно полученных заявок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения вакцинации сформировано 64 прививочных бригады.
- Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации населения от COVID-19.
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