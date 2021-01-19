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ВСУ разработали план вакцинации военных от коронавируса

В украинской армии разработали план вакцинации военнослужащих от коронавируса

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook .

"Ориентировочный срок поставки вакцины в Украину запланирован на февраль 2021 года. В Вооруженных Силах Украины отработан План поэтапного проведения вакцинации личного состава ВС Украины против COVID-19, согласно полученных заявок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения вакцинации сформировано 64 прививочных бригады.

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