ВСУ разработали план вакцинации военных от коронавируса

19 января, 2021, 20:00

В украинской армии разработали план вакцинации военнослужащих от коронавируса

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook .

"Ориентировочный срок поставки вакцины в Украину запланирован на февраль 2021 года. В Вооруженных Силах Украины отработан План поэтапного проведения вакцинации личного состава ВС Украины против COVID-19, согласно полученных заявок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения вакцинации сформировано 64 прививочных бригады.

Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации населения от COVID-19.

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