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Espreso.tvОбществоВ Ирландии зафиксировали более 80 случаев побочных реакций после вакцины от коронавируса

В Ирландии зафиксировали более 80 случаев побочных реакций после вакцины от коронавируса


фото: reuters
Ирландский регулятор производства и распространения медицинских препаратов получил 81 сообщение о побочных эффектах у граждан после начала вакцинации

Об этом сообщает The Irish Times.

"Зафиксирован 81 случай легких побочных эффектов. Эти симптомы быстро прошли и не требовали вмешательства", - сказала глава регулятора Лоррен Нолан.

Наиболее распространенные побочные эффекты: тошнота, усталость, ломота, головокружение, зуд и сыпь в области сделанных уколов.

Нолан также добавила, что начиная с 21 января все случаи побочных эффектов, которые фиксируются, будут отображаться на сайте регулятора.

Прививки в стране делают препаратами компаний Pfizer / BioNTech, а также Моderna.

  • Напомним, что в Норвегии после получения прививки от коронавируса вакциной, разработанной Pfizer / BioNTech, умерли 23 человека.
  • В Израиле после прививки от коронавируса вакциной Pfizer у 13 человек наблюдается лицевой паралич.

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