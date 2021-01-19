В Ирландии зафиксировали более 80 случаев побочных реакций после вакцины от коронавируса
19 января, 2021, 15:46
Ирландский регулятор производства и распространения медицинских препаратов получил 81 сообщение о побочных эффектах у граждан после начала вакцинации
Об этом сообщает The Irish Times.
"Зафиксирован 81 случай легких побочных эффектов. Эти симптомы быстро прошли и не требовали вмешательства", - сказала глава регулятора Лоррен Нолан.
Наиболее распространенные побочные эффекты: тошнота, усталость, ломота, головокружение, зуд и сыпь в области сделанных уколов.
Нолан также добавила, что начиная с 21 января все случаи побочных эффектов, которые фиксируются, будут отображаться на сайте регулятора.
Прививки в стране делают препаратами компаний Pfizer / BioNTech, а также Моderna.
- Напомним, что в Норвегии после получения прививки от коронавируса вакциной, разработанной Pfizer / BioNTech, умерли 23 человека.
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В Израиле после прививки от коронавируса вакциной Pfizer у 13 человек наблюдается лицевой паралич.
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