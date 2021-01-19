В Украине празднуют Крещение: люди окунаются в проруби. ФОТОРЕПОРТАЖ

19 января, 2021, 13:01

Христиане восточного обряда 19 января празднуют Крещение Господне, или Богоявление

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Это третий, самый большой и завершающий рождественско-новогодний цикл праздник. В народе он имеет несколько названий: Водохреще, Водохреща, Водохрестя, Водощи, Йордан, Ордань

Фото: Виктория Руденко