В Украине празднуют Крещение: люди окунаются в проруби. ФОТОРЕПОРТАЖ
19 января, 2021, 13:01
Христиане восточного обряда 19 января празднуют Крещение Господне, или Богоявление
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Это третий, самый большой и завершающий рождественско-новогодний цикл праздник. В народе он имеет несколько названий: Водохреще, Водохреща, Водохрестя, Водощи, Йордан, Ордань
Фото: Виктория Руденко
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-