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Espreso.tvОбществоВ Украине празднуют Крещение: люди окунаются в проруби. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Украине празднуют Крещение: люди окунаются в проруби. ФОТОРЕПОРТАЖ


фото: Вікторія Руденко
Христиане восточного обряда 19 января празднуют Крещение Господне, или Богоявление

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Это третий, самый большой и завершающий рождественско-новогодний цикл праздник. В народе он имеет несколько названий: Водохреще, Водохреща, Водохрестя, Водощи, Йордан, Ордань

 

Фото: Виктория Руденко

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