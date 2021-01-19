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В США арестовали женщину, которая пыталась продать ноутбук Пелоси спецслужбам РФ

В Пенсильвании (США) арестовали женщину, которая во время беспорядков в Капитолии украла ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и намеревалась продать его в Россию

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Министерство юстиции США.

Как сообщается, Райли Джун Уильямс инкриминируют осознанное незаконное вторжение на территорию, куда вход запрещен, а также противозаконные действия на территории Капитолия.

В судебном иске сообщается, что Уильямс "собиралась продать украденный ноутбук в Россию другу, который затем планировал продать его СВР (Службы внешней разведки РФ)", но по какой-то причине сделка сорвалась.

По словам следователей, ноутбук или все еще находится у Уильямс, или она его уничтожила.

  • Ранее помощник Нэнси Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.

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