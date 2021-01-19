В Санкт-Петербурге семерых человек задержали на пикетах в поддержку крымских татар
19 января, 2021, 08:20
Полиция задержала в Санкт-Петербурге семерых участников акции движения "Стратегия-18", которое поддерживает крымскотатарский народ
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.
По его данным, 18 января в 20:00 полиция задержала Илью Ткаченко, Ольгу Смирнову, Владимира Шипицина, Асана Мумджи, Дмитрия Негодина, Ильяса Эшрефа, Алексея Лейна, которые проводили пикеты в поддержку крымских татар в рамках ежемесячной акции движения.
Чубаров заявил, что все задержанные, кроме Асана Мумджи, доставлены в 87-е отделение УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.
По последним данным, Мумджи привезли в 16-й отдел полиции Санкт-Петербурга.
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