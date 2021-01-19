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Espreso.tvОбществоВ Санкт-Петербурге семерых человек задержали на пикетах в поддержку крымских татар

В Санкт-Петербурге семерых человек задержали на пикетах в поддержку крымских татар


фото: facebook.com/dogrujol
Полиция задержала в Санкт-Петербурге семерых участников акции движения "Стратегия-18", которое поддерживает крымскотатарский народ

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

По его данным, 18 января в 20:00 полиция задержала Илью Ткаченко, Ольгу Смирнову, Владимира Шипицина, Асана Мумджи, Дмитрия Негодина, Ильяса Эшрефа, Алексея Лейна, которые проводили пикеты в поддержку крымских татар в рамках ежемесячной акции движения.

Чубаров заявил, что все задержанные, кроме Асана Мумджи, доставлены в 87-е отделение УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

По последним данным, Мумджи привезли в 16-й отдел полиции Санкт-Петербурга.

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