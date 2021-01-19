В России полицейского проверят на слив данных об отравлении Навального, - росСМИ

19 января, 2021, 08:42

В Самаре полицейского проверят на причастность к передаче информации в отношении людей, которые фигурируют в расследовании оппозиционера Алексея Навального о своем отравлении

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на источники.

По версии следствия, Кирилл Чупров предоставил информацию из базы данных "Розыск магистраль" постороннему лицу, рассказал источник.

В пресс-службе Самарского районного суда Самары сообщили, что 29 декабря Чупрова посадили под домашний арест. Там также подтвердили, что он был арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Старшего лейтенанта полиции проверят на то, что информация, которой он поделился, могла касаться авиаперелетов людей, названных в расследовании об отравлении Навального сотрудниками ФСБ,

По информации РБК, в отношении начальника дежурной части того же участка проводится служебная проверка.