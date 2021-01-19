В России полицейского проверят на слив данных об отравлении Навального, - росСМИ
Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на источники.
По версии следствия, Кирилл Чупров предоставил информацию из базы данных "Розыск магистраль" постороннему лицу, рассказал источник.
В пресс-службе Самарского районного суда Самары сообщили, что 29 декабря Чупрова посадили под домашний арест. Там также подтвердили, что он был арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Старшего лейтенанта полиции проверят на то, что информация, которой он поделился, могла касаться авиаперелетов людей, названных в расследовании об отравлении Навального сотрудниками ФСБ,
По информации РБК, в отношении начальника дежурной части того же участка проводится служебная проверка.
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой, Юлией Навальной, вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- 18 января российский суд арестовал Навального на 30 суток.
- В городах России люди вышли на протесты против ареста Навального, их начали задерживать.
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