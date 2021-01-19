В "Газпроме" предположили возможность сворачивания строительства "Северного потока - 2"

19 января, 2021, 14:10

"Газпром" признал, что существуют риски остановки или сворачивания проекта газопровода "Северный поток - 2"

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Reuters.

"При реализации наших международных проектов, таких как газопровод" Северный поток - 2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической обстановки в различных регионах, связанных с такими проектами", - говорится в проспекте еврооблигаций.

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В компании отметили, что "в исключительных обстоятельствах (в том числе из-за политического давления) такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта".